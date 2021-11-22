Бузова показала лицо до и после ретуши и удивила фанатов

Российская певица и ведущая Ольга Бузова показала свою внешность до и после применения фотошопа и удивила поклонников. Публикация появилась на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость поделилась коллажем из двух фотографий. На первом кадре она запечатлена без макияжа с заплетенными в косы волосами, а на втором телезвезда продемонстрировала, как меняется ее лицо с ретушью приложения Persona. На снимке видно, что у нее разгладилось лицо и появился мейкап на глазах. Таким образом поп-исполнительница прорекламировала программу для гаджета.

Подписчики раскритиковали Бузову за чрезмерный фотошоп в комментариях под опубликованным снимком, который набрал почти 10 тысяч лайков. «Во блин, а мы думали, ты красивая», «Поэтому мы тебя и узнать не можем», «Так вот почему ты всегда красивая в соцсетях, а не в реальной жизни», «Как сейчас пацанам искать невесту-жену?», «Раскрыт секрет Оли», «Слабо без фотошопа хоть раз выложить фотку?» — высказывались фанаты.

В ноябре пользователи сети не узнали Ольгу Бузову на новой фотографии. Певица снялась в вечернем платье длины макси черного цвета с ярким мейкапом и красной помадой на губах. Юзеры обратили внимание на изменения во внешнем виде ведущей, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.