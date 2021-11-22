Путин подписал закон о заключении трудового договора дистанционно

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет заключать трудовой договор дистанционно. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, кандидат на должность сможет в удаленном формате пройти собеседование, а также заключить таким образом трудовой договор. Кроме того, документ позволяет соискателю подобрать место работы в другом регионе.

Предоставление такой возможности повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Отмечается, что теперь работники смогут без посещения отдела кадров подписывать документы, связанные с их деятельностью, а также иметь к ним быстрый доступ. Закон позволит сотрудникам компаний быстро получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуется предоставление данных от работодателя.

О переходе на электронный кадровый документооборот работодатель должен уведомлять сотрудников, которые, в свою очередь, могут отказаться от него. Решение о переходе на электронный документооборот принимается организацией самостоятельно, говорится в пояснительной записке к закону.

Ранее работодатели раскрыли отношение к удаленной работе после окончания пандемии COVID-19. Согласно опросу, 27 процентов намерены полностью отказаться от дистанционки. Вместе с тем 48 процентов работодателей со временем намерены вернуть работу для сотрудников в офисе, 14 процентов хотят сделать это частично, а 19 процентов введут гибридный формат после пандемии.