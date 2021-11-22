Обнаружен самый быстрый космический «магнитный пропеллер»

Астрономы университетов Шеффилда и Уорика (Великобритания) обнаружили то, что, по их мнению, является самым быстро вращающимся белым карликом из обнаруженных до сих пор. Этот объект совершает полный оборот за рекордные 25 секунд. Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Ученые впервые установили период вращения звезды, подтвердив, что это чрезвычайно редкий пример системы с «магнитным пропеллером»: белый карлик вытягивает газовую плазму из соседней звезды-компаньона и выбрасывает ее в космос со скоростью около трех тысяч километров в секунду. Это второй магнитный пропеллер, обнаруженный более чем за 70 лет.

Звезда, названная LAMOST J024048.51+195226.9 (J0240+1952), имеет размер Земли, но в 200 тысяч раз массивнее. Плазма, которую она перетягивает с компаньона, в прошлом падала на экватор с высокой скоростью, обеспечивая энергию для быстрого вращения карлика. Однако в какой-то момент белый карлик развил сильное магнитное поле, которое заставляет большую часть плазмы отталкиваться от звезды в космос. Оставшаяся часть течет к магнитным полюсам.

По словам ученых, вращение происходит так быстро, что белый карлик должен иметь массу выше средней, чтобы не разлететься на части.