Обнаружена уникальная катаклизматическая переменная

Немецкие астрономы Геттингенского университета провели наблюдения недавно открытого поляра J1832.4-1627, который оказался уникальным среди космических объектов такого рода. О результатах исследования сообщается в статье, опубликованной в репозитории arXiv.org. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Полярами называют особый тип намагниченных катаклизматических переменных — двойных систем, в которых белый карлик перетягивает (аккрецирует) вещество со звезды-компаньона, чаще всего красного гиганта, в результате чего образуется диск. Время от времени яркость переменной увеличивается в несколько раз, после чего следует период покоя. У промежуточных поляров, в которых белый карлик имеет магнитное поле умеренной силы, аккреционный диск либо усечен, либо отсутствует вовсе. В последнем случае аккреционный поток попеременно питает оба полюса белого карлика (это называется переключением полюсов или pole flipping), однако такие поляры до сих пор не были обнаружены.

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J1832.4, который был обнаружен в июле 2019 года Обсерваторией Калар-Альто в Испании, расположен на расстоянии 4100-9300 световых лет от Земли и представляет собой промежуточный поляр. В течение трех сезонов наблюдений ученые не нашли признаков наличия аккреционного диска. Астрономы зафиксировали свет, исходящий из двух точек аккреции на белом карлике, что указывает на то, что поток вещества от красного гиганта попеременно падает на оба полюса. При этом отсутствие аккреционного диска и наблюдаемое переключение потока в J1832.4 не являлись кратковременными явлениями, то есть это характерное свойство поляра.

Таким образом, J1832.4 относится к глубоко затмевающим промежуточным полярам с аккреционным потоком. Кроме того, этот объект демонстрирует переменную скорость поглощения вещества компаньона и неоднократно переходит в кратковременные состояния с незначительной аккрецией. Более того, орбитальный период двойной системы, похоже, уменьшается. Ученые заключают, что для лучшего понимания поведения поляра необходимы дальнейшие исследования, особенно рентгеновские наблюдения, оптическая спектроскопия и спектрополяриметрия.