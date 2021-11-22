ФИФА объявила претендентов на звание лучшего игрока года

На приз лучшему футболисту года по версии ФИФА претендуют Роналду, Месси и еще 9 игроков

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на звание лучшего игрока по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте организации.

По ее версии, в топ-11 кандидатов на получение приза попали форвард «Баварии» Роберт Левандовски, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, атакующий футболист ПСЖ Лионель Месси, еще двое его одноклубников, Неймар и Килиан Мбаппе, а также форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах.

Голосование за лучшего футболиста года начинается в понедельник, 22 ноября, и продлится до 10 декабря. Победитель будет объявлен на онлайн-церемонии 17 января следующего года.

Награду по итогам 2020 года получил Левандовски. Второе и третье места в голосовании заняли Роналду и Месси соответственно.