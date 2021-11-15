ФИФА разведет сборные России и Украины при жеребьевке плей-офф отбора на ЧМ-2022

ФИФА: сборные России и Украины не сыграют друг с другом в плей-офф квалификации ЧМ-2022

Сборная России по футболу не встретится с Украиной в плей-офф квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

Согласно решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), при жеребьевке команды изначально разведут по разным полуфинальным парам. Они также не смогут сыграть друг против друга в решающем матче отбора.

В плей-офф квалификации чемпионата мира 12 команд поделят на три сетки. В каждой из них будут сыграны по два полуфинала и финал, победители которого получат путевки на мундиаль.

Сборная России, заняв второе место в отборочной группе, гарантировала себе попадание в плей-офф. Украинцы за тур до конца квалификации находятся в своей группе на третьем месте. Они могут занять вторую строчку, если в последнем матче обыграют Боснию и Герцеговину, а Финляндия уступит Франции. Команде Александра Петракова, при условии собственной победы, может хватить и ничьей в параллельном матче, но тогда судьба путевки будет зависеть от разницы мячей.

