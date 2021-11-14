Сборная России проиграла Хорватии и упустила возможность напрямую попасть на ЧМ

Сборная России проиграла Хорватии со счетом 0:1 и сыграет в стыках для выхода на ЧМ

Сборная России проиграла национальной команде Хорватии в матче заключительного десятого тура отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Сплите и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 81-минуте забил в свои ворота защитник сборной России Федор Кудряшов.

Таким образом, россияне набрали 22 очка и заняли второе место в группе H, упустив возможность напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Им предстоит сыграть два стыковых матча. Хорваты с 23 очками расположились на первом месте и отобрались на мундиаль.

В стыки выходят десять команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также две лучшие сборные из Лиги наций. Им предстоит провести шесть полуфиналов 24 и 25 марта в 2022 году. Затем шесть победителей одноматчевых противостояний разыграют 28 и 29 марта три путевки в Катар.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. Жеребьевка финальной части мундиаля пройдет в апреле 2022-го.