Почетный президент РФС сделал прогноз на матч России с Хорватией

Сборная России по футболу добьется как минимум ничьей в решающем матче квалификации чемпионата мира-2022 с Хорватией. Такой прогноз в интервью РИА Новости сделал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

По словам функционера, для такого результата есть все предпосылки. Он отметил, что ему понравился второй тайм матча с Кипром в исполнении российской команды.

Колосков подчеркнул, что сейчас Хорватия слабее, чем в 2018 году, когда россияне уступили ей в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира. «Да, это не слабая команда, но сейчас эта сборная нам абсолютно по зубам», — добавил он.

Выездной матч с Хорватией состоится в воскресенье, 14 ноября. Для выхода на чемпионат мира-2018 сборной России нужно не проиграть сопернику. 11 ноября команда Валерия Карпина со счетом 6:0 разгромила Кипр.