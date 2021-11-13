Игравший за сборную СССР футболист дал совет Миранчуку

Сергей Алейников посоветовал Алексею Миранчуку не возвращаться в чемпионат России

Полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку не стоит возвращаться в Россию. Такой совет футболисту дал выступавший за сборную СССР футболист Сергей Алейников, слова которого приводит ITASportPress.

По мнению игрока, хавбеку стоит остаться в Европе. Хорошим вариантом для Миранчука Алейников назвал переход в «Монако», где играет Александр Головин. Спортсмен подчеркнул, что соотечественник поможет россиянину адаптироваться в новом клубе.

9 ноября спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори высказался о слухах об уходе Миранчука. Он подчеркнул, что клуб не планирует с ним расставаться.

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го.