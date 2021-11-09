В «Аталанте» высказались о возможном уходе Миранчука

«Аталанта» не намерена отпускать полузащитника сборной России Алексея Миранчука. О возможном уходе хавбека высказался спортивный директор клуба Джованни Сартори, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Он подчеркнул, что новости о трансфере россиянина являются фейковыми. По словам Сартори, клуб из Бергамо ни с кем не вел переговоров.

Ранее во вторник, 9 ноября, издание Il Giorno анонсировало уход Миранчука из «Аталанты». Главным претендентом на футболиста, как отмечается, является «Торино». В числе заинтересовавшихся россиянином клубов также упоминались «Сампдория» и «Сассуоло».

Алексей Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024-го. В составе команды из Бергамо хавбек провел 39 матчей. Он забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.