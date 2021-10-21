Миранчука признали худшим игроком «Аталанты» в матче против «Манчестер Юнайтед»

Миранчук получил худшую оценку у болельщиков «Аталанты» после матча с «Манчестер Юнайтед»

Болельщики итальянской «Аталанты» оценили действия футболистов клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает CalcioAtalanta.

Лучшую оценку получил турецкий защитник клуба Мерих Демирал (7,7 балла). Еще два футболиста получили оценку в 7,3 балла — это хорватский хавбек Марио Пашалич и аргентинский вратарь Хуан Муссо.

Российский полузащитник команды Алексей Миранчук признан худшим. 26-летний хавбек получил оценку 5,0 балла.

Матч между «Юнайтед» и «Аталантой» прошел 20 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Футболисты английского клуба сумели отыграться со счета 0:2 и одержать победу. Третий мяч в ворота «Аталанты» отправил португальский нападающий манкунианцев Криштиану Роналду.

Миранчук выступает за «Аталанту» с августа 2020-го. В нынешнем сезоне он отметился двумя голами в девяти матчах во всех турнирах.