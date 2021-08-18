Аргентинский футболист обвинил тренера клуба Миранчука в попытке рукоприкладства

Полузащитник «Севильи» Алехандро Гомес, выступавший за «Аталанту», обвинил в попытке рукоприкладства главного тренера итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает Goal.

По словам аргентинца, у него произошел конфликт с наставником во время матча Лиги чемпионов. Гасперини попросил Гомеса поменять фланг, но тот отказался. Это вывело из себя специалиста.

«Но в перерыве в раздевалке он перешел все допустимые границы и попытался физически напасть на меня. Когда есть физическая агрессия, это уже недопустимо», — добавил Гомес. Аргентинец отметил, что пожаловался президенту клуба, а затем извинился перед тренером и партнерами. Однако ответных извинений от Гасперини Гомес не услышал. После этого аргентинец попросил выставить его на трансфер.

В «Аталанте», за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, Гомес играл с 2014 по 2021 год. Он перешел в «Севилью» в январе.

