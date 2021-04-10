Агент рассказал о желании «Аталанты» продать Миранчука

Российский футбольный агент Денис Лахтер рассказал о желании «Аталанты» продать Алексея Миранчука. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он отметил, что общается с руководством итальянского клуба, поэтому знает, что там больше не заинтересованы в услугах полузащитника сборной России. Агент также заявил, что дата трансфера будет зависеть от интереса к россиянину.

Лахтер также добавил, что показательным моментом является доверие тренерского штаба «Аталанты» конкуренту Миранчука за место в основном составе Йосипу Иличичу. Агент отметил, что словенец старше россиянина на восемь лет и перенес множество серьезных травм.

Миранчук перешел в «Аталанту» 30 августа 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне россиянин провел в составе итальянского клуба 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.