Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромно победить в матче чемпионата Италии

«Аталанта» на выезде обыграла «Парму» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 9 мая, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Добиться такого результат клубу из Бергамо помог гол российского полузащитника Алексея Миранчука, забитый на третьей добавленной ко второму тайму минуте.

В составе победителей также по мячу забили Руслан Малиновский и Маттео Пессина, дублем отметился Луис Мюриэль. У хозяев голы на счету Хуана Брунетты и Симона Сома.

Победа позволила «Аталанте» набрать 72 очка и выйти на третье место в чемпионате. Миранчук забил седьмой гол в составе клуба из Бергамо в сезоне. Четыре из них он провел в серии А.