Миранчук забил и помог «Аталанте» одержать разгромную победу

«Аталанта» победила «Болонью» со счетом 5:0 в матче 33-го тура чемпионата Италии. Видеообзор встречи доступен в YouTube.

25-летний российский хавбек появился на поле во втором тайме. Он отличился уже спустя 12 минут. Миранчук забил и тем самым помог своему клубу одержать разгромную победу. Также голы в составе «Аталанты» забили Руслан Малиновский, Луис Марьель, Ремо Фройлер и Дуван Сапата.

Таким образом, Миранчук забил третий мяч в рамках чемпионата Италии. Всего на счету россиянина шесть голов во всех турнирах.

Миранчук перешел в «Аталанту» в августе 2020-го и дебютировал в составе новой команды в октябре. Раньше полузащитник выступал за московский «Локомотив».