Назван самый дорогой российский футболист

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин стал самым дорогим отечественным футболистом. Стоимость игрока назвал портал Transfermarkt.

По информации источника, актуальная трансферная стоимость 24-летнего хавбека составляет 23 миллиона евро. В начале января этого года он стоил на четыре миллиона меньше. В пятерку самых дорогих игроков также вошли защитник московского ЦСКА Марио Фернандес (18 миллионов евро), полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук (17 миллионов), вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 миллионов) и хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук (14 миллионов).

22 марта стало известно, что «Монако» готово продать Головина. Футболист сможет покинуть команду, если клубу поступит выгодное предложение. Контракт полузащитника с «Монако» истекает в июне 2024 года.

Головин присоединился к команде в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне россиянин провел за «Монако» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.