Головин прокомментировал запрет на игру за сборную в России

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал решение французской лиги запретить игрокам выступления за сборные команды не на территории Евросоюза. Его слова приводит «Чемпионат.com».

24-летний россиянин подтвердил, что не поможет сборной в матче против Словении в Сочи. Он отметил, что от него в данной ситуации ничего не зависело и выразил надежду, что сможет выступить в гостевых матчах российской сборной.

19 марта стало известно, что «Монако» не отпустит Головина на игру в Сочи. Это связано с договоренностью клубов с французской лигой, согласно которому после выступлений вне Евросоюза и ЕЭС игроки должны соблюдать карантин.

Сборной России предстоят встречи в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Матч со Словенией состоится 27 марта. Гостевые матчи российской команды с Мальтой и Словакией пройдут 24 и 30 марта.