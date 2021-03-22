Стало известно о готовности «Монако» продать Головина

«Монако» готово продать полузащитника сборной России Александра Головина. Об этом сообщает Buzz Sport.

По информации источника, по окончании нынешнего сезона «монегаски» будут открыты для переговоров. Футболист сможет покинуть команду, если клубу поступит выгодное предложение.

Сообщается, что к Головину проявляет предметный интерес «Севилья». Контракт 24-летнего полузащитника с «Монако» истекает в июне 2024 года.

Головин присоединился к команде из чемпионата Франции в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Сейчас стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt.de в 19 миллионов.

В нынешнем сезоне россиянин провел за «Монако» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач. В его активе также пять голов в 33 матчах в составе сборной России.