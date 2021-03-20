В Госдуме дали совет Головину после ситуации с запретом выступления за сборную

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев дал совет полузащитнику «Монако» Александру Головину после того, как клуб пытался запретить спортсмену вылететь на матч сборной России со Словенией в Сочи. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Свищев заявил, что Головин — один из лучших игроков России, поэтому он должен играть в каждом матче за сборную страны. По его мнению, футболисту необходимо было занять более активную позицию. «Он должен внимательно относиться к тому, хочет ли и может ли он играть за Россию, внимательно читать условия контракта», — посчитал депутат.

Ранее 20 марта стало известно, что в Российском футбольном союзе нашли способ обойти ограничения чемпионата Франции и вызвать Головина на матч со Словенией. Хавбеку будет необходимо соблюдать особый протокол, а для возвращения футболиста во Францию будет задействован частный самолет.

Изначально «Монако» запретил игроку играть за сборную за пределами Евросоюза. Это связано с необходимостью проходить карантин после возвращения во Францию.

Сборной России предстоят встречи в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Матч со Словенией состоится 27 марта. Гостевые матчи российской команды с Мальтой и Словакией пройдут 24 и 30 марта.