РФС добился вызова Головина в сборную на матч в Сочи

В Российском футбольном союзе (РФС) нашли способ обойти ограничения чемпионата Франции и вызвать полузащитника «Монако» Александра Головина на матч со Словенией в Сочи. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, близкого к сборной, РФС удалось добиться вызова хавбека, договорившись со всеми сторонами. Головину будет необходимо соблюдать особый протокол, а для возвращения футболиста во Францию будет задействован частный самолет.

Таким образом, Головин сможет принять участие в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Словении 27 марта в Сочи. Изначально «Монако» запретил игроку играть за сборную за пределами Евросоюза. Это связано с необходимостью проходить карантин после возвращения во Францию.

Сборной России предстоят встречи в рамках отбора к чемпионату мира-2022. Матч со Словенией состоится 27 марта. Гостевые матчи российской команды с Мальтой и Словакией пройдут 24 и 30 марта.