Во Франции Головина признали лучшим игроком тура и дали ему новое прозвище

Журналисты французского L'Equipe признали российского хавбека Александра Головина лучшим игроком 24-го тура Лиги 1 и дали ему новое прозвище. Заметка доступна на сайте издания.

Авторы статьи опубликовали сборную тура и поставили Головину оценку 9. Россиянин стал единственным игроком, получившим такой высокий балл. Из «Монако» в символическую сборную тура больше никто не попал. В связи с этим журналисты назвали Головина «светом "Монако"».

Лучшим игроком тура чемпионата Франции Головин стал и по версии портала WhoScored. Он получил максимальный балл — 10.

7 февраля Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче против «Нима». Встреча завершилась победой «Монако» со счетом 4:3.

25 сентября 2019 года монегаски на официальном сайте назвали Головина «Александром Великим». Тогда он оформил дубль в матче против «Ниццы». Болельщики в социальных сетях неоднократно называли россиянина «царем» или «императором».

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро летом 2018 года. Хавбек стал самым дорогим российским футболистом в истории.