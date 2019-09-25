Головин забил два мяча за «Монако» и стал «Александром Великим»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин, оформивший дубль в матче чемпионата Франции против «Ниццы», получил от клуба прозвище Александр Великий. Заметка с соответствующим заголовком появилась на сайте монегасков в среду, 25 сентября.

«Показав впечатляющую игру в дерби, Головин сверкнул талантом и отметился дублем. А если этого вам недостаточно, он записал на свой счет еще и голевую передачу на Виссама Бен-Йеддера», — описал автор статьи действия российского хавбека.

Встреча седьмого тура чемпионата Франции между Монако и Ниццей прошла 24 сентября и завершилась победой монегасков со счетом 3:1. На 29-й минуте Головин забил после розыгрыша углового, а на 74-й подключился к атаке и успешно реализовал выход один на один, воспользовавшись передачей Ислама Слимани. На 80-й минуте россиянин ассистировал Виссаму Бен-Йеддеру. Единственный мяч «Ниццы» на 54-й минуте забил Патрик Бюрнер.

Победа в дерби позволила «Монако» покинуть зону вылета. После семи туров в активе монегасков шесть очков, они располагаются на 17-й строчке таблицы чемпионата Франции.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА за 30 миллионов евро летом 2018 года. Хавбек стал самым дорогим российским футболистом в истории.

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