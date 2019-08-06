Головин отверг «Реал» и «Барселону»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заявил, что сейчас отказался бы от трансфера в «Реал» или «Барселону». Слова футболиста приводит ТАСС.

По словам россиянина, другие клубы не проявляли к нему интереса во время межсезонья. «Но если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал — "Реал" или "Барселона"», — поделился Головин.

Полузащитник отметил, что не желает менять команды каждый год. Он также заявил, что уже чувствует себя своим в Монако. «Если честно, года хватит любому человеку», — сказал Головин.

Игрок выступает за «Монако» с лета 2018 года. В прошлом сезоне Головин провел 30 матчей в составе своего клуба и отметился тремя забитыми мячами. В чемпионате Франции монегаски заняли 17-е место и избежали понижения в классе. Вице-президент «Монако» Олег Петров в июле назвал Головина спасителем команды.

«Монако» потратил на игрока 30 миллионов евро, что сделало полузащитника самым дорогим российским футболистом в истории.

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