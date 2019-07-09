В «Монако» увидели в Головине спасителя от вылета из элиты

Вице-президент «Монако» Олег Петров подвел итоги первого сезона российского хавбека Александра Головина в составе клуба. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».
Петров отметил, что 23-летний россиянин ведет в Монако «безупречный образ жизни» и демонстрирует старание на тренировках. Вице-президент клуба подчеркнул вклад игрока в выступления команды по ходу сезона. Петров вспомнил о встрече предпоследнего тура чемпионата Франции против Амьена, победа в которой позволила «Монако» сохранить прописку в элитном дивизионе. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу монегасков.
«Практически Головин стал спасителем. Получилась нервная встреча. Когда забили первый гол, мы все выдохнули с облегчением. Но был жизненно необходим второй мяч. И когда Александр отличился, наступила всеобщая эйфория», — заявил Петров.
В прошедшем сезоне Головин провел 30 матчей в составе «Монако» и отметился тремя забитыми мячами. В чемпионате Франции клуб занял 17-е место и избежал понижения в классе.
Головин перешел в «Монако» из столичного ЦСКА в июле 2018-го. Монегаски потратили на игрока 30 миллионов евро, что сделало полузащитника самым дорогим российским футболистом в истории.
В активе Головина 28 матчей и три забитых мяча в составе сборной России.