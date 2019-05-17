Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Швеция
Матч окончен
9:1
5:0, 2:0, 2:1
Австрия
ЧМ-2019
Финляндия
Матч окончен
3:1
0:0, 2:1, 1:0
Дания
ЧМ-2019
ЦСКА
Москва, Россия
Сегодня
Начало в 22:00 (МСК)
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Евролига • 1/2 финала
Дания
Завтра
Начало в 13:15 (МСК)
США
ЧМ-2019
Латвия
Завтра
Начало в 13:15 (МСК)
Россия
ЧМ-2019
ЦСКА
Москва
Завтра
Начало в 16:30 (МСК)
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Завтра
Начало в 19:00 (МСК)
Уотфорд
Уотфорд
Кубок Англии • Финал
Последние новости
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 нарушил инструкцию
Чешский военный съездил в ДНР к ополченцам и попал под суд
Российские пляжи оказались одними из самых чистых в мире
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Россия обжаловала наказание за присоединение Крыма
В российских учебниках по географии нашли массу фактических ошибок
Трамп предложил отменить программу визовой лотереи
Стали известны действия командира сгоревшего SSJ-100 во время посадки
Назван источник миллиардного состояния полковников ФСБ
Новости партнеров

Головин заинтересовал европейские топ-клубы

Перейти в «Мою Ленту»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заинтересовал английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянский «Интер». Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что все три клуба рассматривают Головина в качестве одной из трансферных целей. «Тоттенхэм» видит в россиянине замену Кристиану Эриксену, а «Арсенал» — Месуту Озилу. Кроме того, полузащитник является приоритетным вариантом немецкого «Хоффенхайма», однако вопрос его приобретения будет зависеть от того, пробьется ли клуб в еврокубки.

«Монако» не готов расстаться с игроком меньше чем за 30 миллионов евро. В такую сумму Головин обошелся монегаскам летом 2018 года, когда его купили у московского ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел в составе «Монако» 28 матчей в чемпионате Франции и отметился двумя голами и двумя передачами. После 36 туров первенства монегаски с 33 очками занимают 17-е место в таблице Лиги 1, находясь вплотную к зоне вылета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Головин — приоритетная трансферная цель «Хоффенхайма»
«Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Головина
Головин рассказал о странных русских в Монако
Другие материалы рубрики
Спорт00:0116 мая
Ник Кирьос

«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»

Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
15:27Сегодня

Малкин раскритиковал обилие иностранных тренеров в российском хоккее

13:38Сегодня

Чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе

22:4116 мая

В России пройдет стритбольный турнир Red Bull Reign

Спорт00:10 2 мая
Лучницы на Олимпийских играх 1908 года

Долгие проводы

Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
11:25Сегодня

Месси услышал политический лозунг и замер на сцене

10:49 5 мая

Стала известна судьба чемпионской медали Кокорина

14:38Сегодня

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Спорт00:0814 мая

«Какой футбол? Пусть борщ варит!»

Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
09:35Сегодня

Роберто Карлос поможет «Анжи»

20:18 4 мая

Итальянский игрок «Зенита» рассказал о поразивших его в России вещах

11:56Сегодня

Касильяс пережил инфаркт и объявил о завершении карьеры

Россия
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Клетки в российских залах суда заменят на прозрачные ограждения
«Не хватает смелости признать, что болезнь непобедима»
Лечить рак становится все дороже. Кто решает, когда нужно остановиться и выбрать смерть?
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 нарушил инструкцию
В российских учебниках по географии нашли массу фактических ошибок
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Стали известны действия командира сгоревшего SSJ-100 во время посадки
Все материалы
Мир
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Переговоры по Brexit провалились
Российский разведывательный самолет снова полетал над США
«Здесь лучше, чем на воле»
 
Дым с Востока
Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
Украинцам с российскими паспортами задумали запретить въезд в ЕС
Россия останется в ПАСЕ
Все материалы
Бывший СССР
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Пашинян рассказал об удобстве Азербайджана для исламских террористов
Климкин подал в отставку
«Людей секли плетьми из колючей проволоки»
Большевики объединили Литву и Белоруссию. Но дружба народов закончилась кровавой резней
Анонсирована отставка Турчинова
Белорусского сотрудника ГАИ убили после поездки на «Волге» с российскими номерами
Все материалы
Экономика
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Россия обжаловала наказание за присоединение Крыма
Половина богатых наследников остались без роли в бизнесе родителей
Названы компании с самыми дорогими начальниками в России
В России закрылся крупный завод по производству бензина
Крымский мост ударил по украинской экономике
Миру предрекли страдания из-за конфликта США и Китая
Все материалы
Силовые структуры
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У следствия возникли вопросы к пилотам сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обвиняемого в продаже должности полковника ФСБ отпустили из СИЗО
У отца сестер Хачатурян нашли расстройство личности
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
Все материалы
Наука и техника
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57
Су-25 сел на «поврежденную» полосу
Атаку на корабль показали с ракеты
«Ненадежную» АПЛ «Казань» доработают
Все материалы
Спорт
Ник Кирьос«Хочу посмотреть ему в глаза, а потом врезать»
Австралийский теннисист превращает матчи в шоу. Он бесит игроков и фанатов
Малкин раскритиковал обилие иностранных тренеров в российском хоккее
Головин заинтересовал европейские топ-клубы
Чемпион мира Уайлдер рассказал о допинге в боксе
«Какой футбол? Пусть борщ варит!»
Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
Месси услышал политический лозунг и замер на сцене
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Все материалы
Культура
Высокие отношения
Руины, бесплодие и бесы блокады: «Дылда» Кантемира Балагова в Каннах
Высший свет на Круазетт
Лучшие кадры с церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля
Ностальгия по 90-м и хрупкие девушки
Новая музыка, которую нельзя пропустить
Группа Bon Jovi выступит в Москве
Стивен Кинг вступился за создателей последнего сезона «Игры престолов»
Актер фильма «Метро» отказался сниматься на Западе из-за «неуважения к России»
Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон стал главным претендентом на роль Бэтмена
Все материалы
Интернет и СМИ
Тень позора
 
Миллиард согласных
 
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Главред «Эха Москвы» раздал указания на случай смерти
В Москве простились с Сергеем Доренко
Умерла легендарная сердитая кошка Grumpy Cat
Трое ирландцев попросили незнакомку сделать фото на Таймс-сквер и прославились
Все материалы
Ценности
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
«Им хочется казаться хрупкими куколками»
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен
Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Мужчины с нестандартными телами снялись в белье во имя мужской красоты
Спортсменки пожаловались на «наказание» Nike за беременность
Все материалы
Путешествия
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
По ту сторону стены
Когда-то Шотландию населяли самые кровожадные варвары. Что там делать туристу?
Российские пляжи оказались одними из самых чистых в мире
Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва
Пьяный турист ослушался капитана, свалился в океан и пропал
Авиакомпания нашла способ избавить пассажиров от соседей
Все материалы
Из жизни
Томми ТомпсонПроклятое золото
Инженер нашел на дне океана легендарное сокровище. Оно сломало ему жизнь
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
«Русские ассоциируются с олигархами, водкой и морозами»
История россиянки о жизни в Чехии
Женщина обнаружила на пляже рыбу с «человеческими зубами»
Школьница упала шеей на карандаш и выжила
Аллигатор пробрался на военную авиабазу и перекрыл взлетно-посадочную полосу
Хитрая собака притворилась мертвой и спаслась из пасти льва
Все материалы
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Конец галантной эпохи
История Mitsubishi Concept-ZT, который мог вернуть нам Galant
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Koleosница-2
Длительный тест Renault Koleos
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Книгу о Bentley оценили в цену кабриолета Continental GTC
Переднеприводную BMW 1 серии показали почти без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Ипотечным ставкам предрекли скорое снижение
Назван российский город с лучшим интернетом
Новым правилам продажи жилья предрекли провал
В России подорожала аренда жилья
Все материалы