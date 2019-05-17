Головин заинтересовал европейские топ-клубы

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин заинтересовал английские «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянский «Интер». Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает «Чемпионат.com».

Отмечается, что все три клуба рассматривают Головина в качестве одной из трансферных целей. «Тоттенхэм» видит в россиянине замену Кристиану Эриксену, а «Арсенал» — Месуту Озилу. Кроме того, полузащитник является приоритетным вариантом немецкого «Хоффенхайма», однако вопрос его приобретения будет зависеть от того, пробьется ли клуб в еврокубки.

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«Монако» не готов расстаться с игроком меньше чем за 30 миллионов евро. В такую сумму Головин обошелся монегаскам летом 2018 года, когда его купили у московского ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 27 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел в составе «Монако» 28 матчей в чемпионате Франции и отметился двумя голами и двумя передачами. После 36 туров первенства монегаски с 33 очками занимают 17-е место в таблице Лиги 1, находясь вплотную к зоне вылета.

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