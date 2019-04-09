Головин рассказал о странных русских в Монако

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью YouTube-каналу «КраСава» поделился мнением о жизни заграницей.

«Зашел в бутик какой-то, мне там сразу дали номер, позвали сходить куда-то, но меня предупреждали, что здесь особо не надо с русскими дружить, они странноватые. Я как-то особо вообще ни с кем», — рассказал спортсмен. Футболист также сказал, что ни разу не играл в казино в Монако, так как это запрещено контрактом.

Материалы по теме Без царя во главе «Монако» опустился на самое дно. Кто спасет клуб Головина?

По словам Головина, футболисты в Монако не дружат между собой, а иногда даже не прощаются после тренировок и не узнают друг друга на улицах. Игрок отметил, что в России — самый сплоченный народ. «В отпуск хочу вернуться домой. К семье, родным и друзьям», — добавил он.

В марте Головин рассказывал о главных проблемах, с которыми российские футболисты сталкиваются при переходе в европейские клубы. По его мнению, это языковой барьер и другой уровень футбола.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года, подписав с клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских футболистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!