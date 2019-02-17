Головин помог «Монако» покинуть зону вылета чемпионата Франции

«Монако» обыграл «Нант» в матче 25-го тура чемпионата Франции и покинул зону вылета. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 16 февраля, и завершилась победой монегасков со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Желсон Мартинш. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 83 минуты и отметился желтой карточкой.

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«Монако» набрал 22 очка и покинул зону вылета, поднявшись на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе «Нанта» 27 очков, клуб располагается на 14-й строчке.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. В то же межсезонье клуб покинул ряд ведущих игроков, в результате чего команда показывала нестабильный результат. Главный тренер Леандру Жардим был отправлен в отставку, на его место пригласили Тьерри Анри. Француз провел у руля монегасков 104 дня и лишился поста. Руководство «Монако» вернуло на вакантную должность Жардима.

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