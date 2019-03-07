Головин назвал главные проблемы российских футболистов в Европе

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о главных проблемах, с которыми российские футболисты сталкиваются при переходе в европейские клубы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

По мнению футболиста, европейский и российский чемпионат сильно отличаются друг от друга. «Для русского футболиста переход в Европу — это большой риск. Но если мечтаешь играть в Европе, то должен туда идти, хотя это и сложно. Нужно время на адаптацию, выучить язык», — заявил он.

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При этом Головин отметил, что не собирается уходить из «Монако». Хавбек сказал, что активно изучает французский язык, но пока не может на нем говорить.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года. Футболист подписал с клубом контракт на пять лет. Трансфер хавбека обошелся «Монако» в сумму около 30 миллионов евро, что стало рекордом для российских игроков.

В то же межсезонье клуб покинул ряд ведущих игроков, в результате чего команда показывала нестабильный результат. Главный тренер Леандру Жардим был отправлен в отставку, на его место пригласили Тьерри Анри. Через 104 дня француз лишился своего поста, и «Монако» вновь возглавил Жардим.

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