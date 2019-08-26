Черчесов озадачил Головина

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин удивился отказу главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова вызвать нападающего ЦСКА Федора Чалова готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Понятно, что у нас есть Федор Смолов, Артем Дзюба. Но считаю, что Чалов не хуже них. Думаю, он как минимум на том же уровне», — заметил Головин. Но при этом игрок признал, что окончательное решение в такой ситуации остается за тренером. По мнению Головина, если Черчесов не собирается давать форварду ЦСКА игрового времени в национальной сборной, то тогда ему нужно «выигрывать в молодежке».

Список игроков, которых Черчесов вызвал для подготовки к матчам против сборных Шотландии и Казахстана, был опубликован ранее 26 августа. В него попали 26 футболистов. Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела четыре матча и набрала девять очков. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее напрямую попасть на Евро.

Чалов — воспитанник ЦСКА. По итогам сезона-2018/2019 футболист стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету 15 голов в 30 матчах чемпионата. В нынешнем сезоне форвард забил три гола в семи играх.

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