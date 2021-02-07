Хет-трик Головина помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции

«Монако» на выезде обыграло «Ним» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 7 февраля, и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей хет-триком отметился российский полузащитник Александр Головин. Хавбек сделал дубль за девять минут в первом тайме и забил еще один мяч во второй половине игры. Кроме того, на счету россиянина голевой пас.

Победа позволила «Монако» набрать 48 очков, команда находится на четвертом месте в чемпионате. В активе «Нима» 15 очков, клуб занимает последнюю, 20-ю позицию.

Начало нынешнего сезона Головин пропустил из-за травмы. На данный момент он провел в первенстве Франции восемь матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.