Головин сделал дубль за девять минут в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал дубль за девять минут в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Нима». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Хавбек отметился точными ударами на второй и 11-й минутах. На момент написания новости в игре стартовала вторая половина первого тайма. Монегаски впереди со счетом 2:1.

Начало нынешнего сезона Головин пропустил из-за травмы. На данный момент он провел в первенстве Франции восемь матчей, в которых забил три мяча и сделал три голевые передачи.

В конце декабря был составлен рейтинг самых дорогих российских футболистов. Его возглавил Головин, стоимость которого оценили в 20 миллионов евро.

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