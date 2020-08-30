Сборная России осталась без Головина

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит матчи национальной команды в Лиге наций. Об этом сообщает Sport24.

Причиной стала травма мышцы задней поверхности бедра. Повреждение футболист получил 30 августа в матче Лиги 1 против «Меца». До следующего появления на поле Головина осталось не менее четырех недель, так что принять участие в сентябрьских матчах сборной России хавбек не сможет.

25 августа был опубликован обновленный состав сборной России по футболу. Ближайший матч с участием российской команды в рамках Лиги Наций состоится 3 сентября против сборной Сербии. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21:45 по московскому времени. Второй матч турнира россияне проведут против венгров 6 сентября в Будапеште.

Головин перешел в «Монако» летом 2018-го. На его счету шесть забитых мячей в 57 матчах за клуб в чемпионате Франции. До этого хавбек защищал цвета московского ЦСКА.