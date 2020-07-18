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«Монако» Головина избавился от главного тренера

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Роберт Морено (слева) и Александр Головин
Роберт Морено (слева) и Александр Головин
Фото: Eric Gaillard / Reuters

«Монако» избавился от главного тренера команды Роберта Морено — руководство приняло решение уволить специалиста. Об этом сообщает L’Equipe.

Кроме того, клуб, за который выступает и российский хавбек Александр Головин, планирует расстаться с группой футболистов. Руководство монегасков рассчитывает таким образом снизить затраты на содержание клуба.

Ожидается, что место Морено займет бывший наставник мюнхенской «Баварии» Нико Ковач. Он покинул немецкий клуб в ноябре 2019-го. Ковач привел «Баварию» к победе в чемпионате Германии, а также к завоеванию Кубка и Суперкубка страны.

Чемпионат Франции в сезоне-2019/2020 был завершен досрочно на фоне пандемии коронавируса. «Монако» остался на девятой строчке в турнирной таблице, а чемпионом признали «Пари Сен-Жермен».

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018-го. Трансфер обошелся монегаскам в 30 миллионов евро. На его счету 6 голов в 55 матчах за клуб.

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