«Монако» продлил контракт с Головиным

Футбольный клуб «Монако» подтвердил информацию о продлении контракта с полузащитником сборной России Александром Головиным. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Новое соглашение с россиянином рассчитано до июня 2024 года. Другие детали сделки не раскрываются.

25 сентября 2019 года «Монако» на клубном сайте назвал Головина Александром Великим. Это произошло после матча с «Ниццей», где полузащитник оформил дубль.

Головин перешел во французский чемпионат летом 2018 года из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Хавбек стал самым дорогим российским футболистом в истории. Сейчас на его счету семь голов и восемь результативных передач в 65 играх за «Монако» во всех турнирах.

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