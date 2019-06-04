Переход Головина в «Монако» назвали катастрофой

Дебютный сезон полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако» подвергся критике со стороны журналистов портала Goal.com. Статья опубликована на сайте издания.

Издание отметило удачную игру хавбека на чемпионате мира 2018 года, после чего россиянином заинтересовались такие топ-клубы, как мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Однако переход Головина в «Монако» за 30 миллионов евро журналисты назвали катастрофой для клуба.

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В материале утверждается, что трансфер оказался неудачным как для монегасков, так и для самого футболиста. «Россиянин не справился с игрой с момента прибытия во Францию. Есть основания утверждать, что Головин стал крупнейшим трансферным провалом в европейском футболе за последние 12 месяцев», — заявили в публикации.

2 июня стало известно, что портал Transfermarkt понизит оценочную стоимость полузащитника на пять миллионов евро в ближайшее межсезонье. На это повлияли два фактора: неудачное выступление «Монако» в чемпионате Франции и высокая травматичность футболиста.

Хавбек перешел во французский клуб летом 2018-го. Его трансфер стал самым крупным в истории для российских игроков. «Монако» заплатил московскому ЦСКА 30 миллионов евро. В минувшем сезоне Головин провел 35 матчей за «Монако», забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

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