Чемпион мира признался в зависти к Головину

Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о партнере по команде россиянине Александре Головине. Слова испанца приводит Mundial.

Фабрегас признался, что восхищен тем, как тренируется российский полузащитник. Его впечатляет сила, с которой Головин бьет по мячу. «Он понятия не имеет, что я отдал бы все, чтобы стать таким же, чтобы делать то же самое снова», — подчеркнул 32-летний испанец. Он также вспомнил о том, как тренировался вместе с погибшим Хосе Антонио Рейесом в «Арсенале»: «Когда играл за "канониров", мы с Рейесом были такими же — тоже носились на тренировках».

В минувшем сезоне Головин провел 30 матчей за «Монако» в чемпионате Франции. Россиянин отметился тремя забитыми мячами. Его команда финишировала на 17-м месте, избежав переходных матчей.

Головин присоединился к «Монако» летом 2018-го. Его переход обошелся монегаскам в 30 миллионов евро. Таким образом, полузащитник стал самым дорогим россиянином в истории.

Фабрегас известен по выступлениям за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». В составе сборной Испании он стал чемпионом мира и дважды выиграл чемпионат Европы.

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