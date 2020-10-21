Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин заинтересовал ПСЖ и «Барселону». Об этом «Чемпионат.com» рассказал агент футболиста Олег Артемов.

По словам представителя игрока, испанский и французский клубы связывались с ним в минувшее трансферное окно. Переговоры с командами Артемов назвал информативной работой без конкретики. Агент также добавил, что Головин настроен на «хорошую европейскую карьеру» и пока не задумывается о возвращении в Россию.

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из московского ЦСКА. 24-летний футболист провел за клуб из чемпионата Франции 67 матчей во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал девять голевых передач.

В активе Головина 33 матча в составе сборной России. Хавбек отметился пятью забитыми мячами. Минувший сбор национальной команды полузащитник пропустил из-за травмы.