«Аталанта» с Миранчуком проиграла «Фиорентине» без Кокорина

«Аталанта» на своем поле проиграла «Фиорентине» в матче третьего тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 сентября, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Все мячи были забиты с пенальти. У победителей дубль на счету Душана Влаховича. В составе хозяев отличился Дуван Сапата.

В составе «Аталанты» в стартовом составе вышел россиянин Алексей Миранчук. Он не отметился результативными действиями и был заменен на 50-й минуте. Его соотечественник Александр Кокорин весь матч провел на скамейке запасных.

Победа позволила «Фиорентине» набрать шесть очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Аталанты» четыре очка, команда находится на десятой строчке.

«Аталанта» в следующем туре 18 сентября на выезде сыграет с «Салернитаной». «Фиорентина» в тот же день на чужом поле встретится с «Дженоа».