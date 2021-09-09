Кокорин пожаловался на статус знаменитости в России

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что ему сложно быть известным в России

Российский нападающий Александр Кокорин дал интервью пресс-службе «Фиорентины», где в частности высказался на тему своей известности на родине. Полная версия разговора доступна на сайте «фиалок».

30-летний Кокорин признался, что у статуса знаменитости в России есть недостатки. «Сложно быть известным в России. Если ты совершишь даже маленькую ошибку, то из этого непременно сделают серьезную проблему. Видимо, иногда я делаю так, как считаю нужным для себя, а окружающие это не одобряют», — пожаловался форвард.

Кокорин перебрался в чемпионат Италии в январе 2021-го. Пока россиянин не сумел закрепиться в основной команде. На счету нападающего лишь четыре матча за «Фиорентину».

До перехода в итальянский клуб он выступал за «Спартак», «Сочи», «Зенит» и «Динамо». Также нападающий привлекался к играм за национальную команду России.

В октябре 2018-го Кокорин был задержан за участие в двух драка в центре Москвы. В мае 2019-го он был признан виновным и отправился отбывать наказание в колонии общего режима. Осенью того же года форвард был освобожден по УДО.