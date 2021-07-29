В «Фиорентине» отреагировали на слухи о возможном уходе Кокорина

В «Фиорентине» отреагировали на слухи о возможном уходе российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Пресс-атташе итальянского клуба Лука Ди Франческо заявил, что тренировки Кокорина по индивидуальной программе не связаны с травмой. Форвард может принять участие в товарищеском матче с «Левико Терме». Ди Франческо отметил, что у клуба нет комментариев относительно информации о возможном уходе Кокорина из команды и интересе к нему со стороны российских и турецких клубов.

Кокорин присоединился к «фиалкам» в январе 2021 года. Из-за травмы россиянин провел в составе итальянцев всего четыре игры, в которых не отметился результативными действиями.

Форвард перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака». До трансфера в московский клуб Кокорин играл за «Сочи». Кроме того, он известен по выступлениям за «Динамо» и «Зенит». Также на его счету 47 матчей и 12 голов в составе сборной России.