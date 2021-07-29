Стало известно о планах «Фиорентины» вернуть Кокорина в Россию

30-летний российский нападающий Александр Кокорин не входит в планы итальянского футбольного клуба «Фиорентина». Об этом сообщает издание Calciomercato.

По данным итальянских СМИ, руководство клуба рассматривает различные варианты продолжения карьеры игрока, в том числе его возвращение в Россию. Отмечается, что «Фиорентина» предлагала нападающего турецким и российским клубам.

Ранее главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно оценил Кокорина в клубе. По мнению специалиста, у форварда есть все качества, чтобы стать основным игроком команды. Для этого ему, в первую очередь, необходимо повысить результативность

