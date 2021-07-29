Кокорин впервые забил за «Фиорентину»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин реализовал пенальти в товарищеском матче против «Левико Терме». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом, 30-летний форвард впервые забил гол в составе «фиалок». Россиянин точно пробил с 11-метровой отметки на 12-й минуте матча. Пенальти был назначен после фола на Кокорине. «Левико Терме» — клуб из четвертого дивизиона чемпионата Италии.

Перед матчем Кокорин тренировался отдельно от общей группы футболистов «Фиорентины». В клубе отметили, что это никак не связано с возможной травмой спортсмена.

В СМИ сообщали о том, что «Фиорентина» рассматривает вариант продажи нападающего. Однако в пресс-службе итальянцев отказались комментировать данную информацию.

Кокорин присоединился к клубу в январе. Из-за травм россиянин не сумел провести полноценный сезон и лишь четырежды появлялся на поле в составе «Фиорентины».