Миранчук сделал первое результативное действие в чемпионате Италии в сезоне

«Аталанта» на выезде обыграла «Сампдорию» в матче десятого тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Дуван Сапата и Йосип Иличич. Кроме того, собственные ворота поразил полузащитник хозяев Кристоффер Аскильдсен. У «Сампдории» забитый мяч на счету Франческо Капуто.

Иличичу ассистировал полузащитник сборной России Алексей Миранчук. Это первое результативное действие для россиянина в серии А в этом сезоне. До этого он сделал голевой пас в игре Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:2).

Победа позволила «Аталанте» набрать 18 очков и выйти на четвертое место в чемпионате. «Сампдория» с девятью очками находится на 15-й строчке.