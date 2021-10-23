Миранчуку предрекли уход из «Аталанты»

Corriere Della Sera: «Аталанта» может продать Алексея Миранчука за 15 миллионов евро

Итальянская «Аталанта» готова продать российского полузащитника Алексея Миранчука. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает Corriere Della Sera.

«Аталанта» хочет подписать контракт с полузащитником «Сассуоло» Жереми Бога. Клуб из Бергамо готов предложить за хавбека 20 миллионов евро. Для этого «Аталанте» нужно избавиться от кого-то из легионеров. С большой долей вероятности команду покинет Миранчук. Отмечается, что он может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

21 октября болельщики признали Миранчука худшим игроком матча Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась победой английского клуба со счетом 3:2. Российский полузащитник не отметился результативными действиями.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» летом 2020 года. Сумма трансфера составила 14,5 миллиона евро. В составе клуба Миранчук стал бронзовым призером чемпионата Италии.