Назван стартовый состав сборной России на матч против Кипра

Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Кипра. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

В воротах с первых минут будет играть Матвей Сафонов. Оборону сборной составят Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Максим Осипенко и Сергей Терехов. В полузащите сыграют Александр Ерохин, Даниил Фомин, Андрей Мостовой, Александр Головин и Алексей Миранчук. На острие — Федор Смолов.

Капитаном сборной в матче против Кипра будет Головин. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.

Заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2022 пройдет 14 ноября. В нем российская сборная сыграет против Хорватии. За два тура до конца квалификации россияне занимают первое место в турнирной таблице, опережая Хорватию на два очка.