Футболист сборной Хорватии предрек дьявольский прием для России в отборе к ЧМ

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о предстоящем матче с командой России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист предпочел стадион в Сплите арене в Загребе и предрек прием для российской команды «как в гостях у дьявола». «Нас ждет настоящий финал. Сборная Хорватии нечасто играет в Сплите, поэтому люди отдадут все силы, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!» — заявил он. Ловрен добавил, что будет рад увидеть друзей из России, однако рассчитывает в этом матче только на победу.

11 ноября сборной России предстоит дома сыграть с Кипром. Через три дня команда Валерия Карпина на выезде встретится с Хорватией. Эти матчи станут заключительными в квалификации мундиаля. На данный момент россияне с 19 очками возглавляют отборочную группу, опережая на два очка идущих вторыми хорватов.

Ловрен присоединился к сине-бело-голубым летом 2020 года на правах свободного агента. Он становился чемпионом Английской премьер-лиги в составе «Ливерпуля». Кроме того, в 2018 году футболист вместе с Хорватией завоевал серебро чемпионата мира.