Перешедший в «Зенит» чемпион АПЛ рассказал о правильном способе пить водку

Чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) в составе «Ливерпуля» Деян Ловрен, в данный момент выступающий за петербургский «Зенит», в интервью YouTube-каналу Euro-2020 рассказал о правильном способе пить водку.

Ловрен вспомнил, что на второй день пребывания в Санкт-Петербурге отправился в ресторан, где официант объяснил ему, что водку надо пить с борщом. «Он сказал: "Борща без водки не бывает". Он объяснил, что надо выпить рюмку водки, потом занюхать это куском хлеба, а потом закусить борщом. Одного раза мне вполне хватило на такую процедуру», — поделился подробностями он.

Ловрен присоединился к сине-бело-голубым летом 2020 года на правах свободного агента. За «Ливерпуль» защитник выступал с 2014-го. Кроме того, в 2018 году футболист вместе с командой завоевал серебро чемпионата мира.