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Легионер «Зенита» выступил против лимита на легионеров

Защитник «Зенита» Деян Ловрен выступил против лимита на легионеров в российском футболе
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен выступил против лимита на легионеров в российском футболе. Его слова приводит Sport24.

32-летний легионер убежден, что ограничение на число иностранцев мешает развитию российских клубов. Команды не могут приглашать много сильных игроков из-за рубежа. «Если бы добавились еще несколько мест для легионеров, уровень клубов бы вырос», — считает Ловрен.

«Ловрен также отметил, что рост уровня отечественных команд — вопрос комплексный. Как улучшить ситуацию? Это разговор часа на три. Минимум», — отметил хорват.

В августе Российский футбольных союз предлагал отказаться от лимита на легионеров. Сейчас в элитном дивизионе отечественного футбола действует ограничение на количество иностранцев в заявке по формуле «8 плюс 17» (восемь иностранцев и 17 игроков с российским гражданством). В разной форме лимит действует с 2005 года.

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