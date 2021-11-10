Сборная России лишилась еще одного игрока перед решающими матчами отбора на ЧМ

Футболист Жемалетдинов получил травму и не поможет сборной России в матчах отбора ЧМ-2022

Полузащитник московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России по футболу в решающих матчах отборочного турнира чемпионата мира (ЧМ) 2022 года. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.

Сборная лишилась 25-летнего футболиста из-за медицинских показаний. Он получил травму голени.

8 ноября стало известно, что еще два игрока не помогут национальной команде в решающих матчах квалификации ЧМ-2022. Отмечалось, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и защитник «Рубина» Илья Самошников получили травмы.

11 ноября сборной России предстоит дома сыграть с Кипром. Через три дня команда Валерия Карпина на выезде встретится с Хорватией. Эти матчи станут заключительными в квалификации мундиаля. На данный момент россияне с 19 очками возглавляют отборочную группу, опережая на два очка идущих вторыми хорватов.