Лучший футболист месяца отреагировал на невызов в сборную России

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов в эфире «Матч ТВ» отреагировал на невызов в сборную России по футболу.

«Я не скажу, что я расстроился, потому что это выбор тренерского штаба. Если так будет для сборной лучше, то я только за», — заявил футболист. Он добавил, что постарается принести пользу молодежной национальной команде, хотя эмоции от побед в молодежке и основной сборной несравнимы. Агаларов отметил, что выступление за основную сборную — его мечта с детства.

4 ноября стало известно, что Агаларов стал игроком месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ). Футболист возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, забив 11 мячей.

Изначально Агаларов был включен в расширенный список футболистов, вызванных в сборную России на ноябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022, однако остался без приглашения в окончательный состав. Главный тренер команды Валерий Карпин объяснил свое решение тем, что в матчах с Кипром и Хорватией сделает ставку на более опытных футболистов.